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08 июля 2025 года 19:01
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 170,09 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) с 205,77 рубля до 170,09 рубля за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Потенциал снижения составляет 12% с текущих уровней. "На фоне замедления роста операционных показателей и сохранения жестких макроэкономических условий мы вновь снизили средне- и долгосрочные прогнозы роста выручки компании до 21% в год в периоде 2025-2032гг (против 26% ранее), - отмечают эксперты. - Это ниже темпов роста выручки в 2022-2024гг, которые достигали 68% за счет отраслевой экспансии, негативно сказавшейся на денежном потоке компании". Аналитики ожидают снижения инвестиционной активности компании с акцентом на повышение рентабельности, закладывая в прогноз долгосрочный среднегодовой рост чистого денежного потока к выручке до 6% (против -19% в 2022-2024гг). "Прогноз чистой прибыли ПАО "ВУШ Холдинг" за 2025 год снижен до 1,88 млрд руб. (ранее - 1,9 млрд руб.), - указывают эксперты "АКБФ". - Прогноз EBITDA за 2025 и 2026 годы также уменьшен и составляет 6,6 млрд руб. (ранее 6,8 млрд руб.) и 7,6 млрд руб. (ранее 7,8 млрд руб.) соответственно. По итогам 2025 года ожидаем дивиденды на уровне 4,2 руб./ао, что существенно ниже рыночных прогнозов (6-8 руб./ао"). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВУШ/ХОЛДИНГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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