"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 170,09 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) с 205,77 рубля до 170,09 рубля за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Потенциал снижения составляет 12% с текущих уровней.

"На фоне замедления роста операционных показателей и сохранения жестких макроэкономических условий мы вновь снизили средне- и долгосрочные прогнозы роста выручки компании до 21% в год в периоде 2025-2032гг (против 26% ранее), - отмечают эксперты. - Это ниже темпов роста выручки в 2022-2024гг, которые достигали 68% за счет отраслевой экспансии, негативно сказавшейся на денежном потоке компании".

Аналитики ожидают снижения инвестиционной активности компании с акцентом на повышение рентабельности, закладывая в прогноз долгосрочный среднегодовой рост чистого денежного потока к выручке до 6% (против -19% в 2022-2024гг).

"Прогноз чистой прибыли ПАО "ВУШ Холдинг" за 2025 год снижен до 1,88 млрд руб. (ранее - 1,9 млрд руб.), - указывают эксперты "АКБФ". - Прогноз EBITDA за 2025 и 2026 годы также уменьшен и составляет 6,6 млрд руб. (ранее 6,8 млрд руб.) и 7,6 млрд руб. (ранее 7,8 млрд руб.) соответственно. По итогам 2025 года ожидаем дивиденды на уровне 4,2 руб./ао, что существенно ниже рыночных прогнозов (6-8 руб./ао").

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