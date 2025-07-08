"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Ленты с целевой ценой 1700 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Ленты" с целевой ценой 1700 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 21% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Эксперты отмечают ряд позитивных факторов:

- "Лента" входит в пятерку крупнейших розничных российских ритейлеров по размеру выручки и является крупнейшей сетью гипермаркетов в России. Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке, делая ставку на расширение сети и лояльность покупателей.

- В первом квартале выручка "Ленты" выросла почти на четверть благодаря росту сопоставимых продаж и трафика.

- Компания продолжает активно развивать новые форматы - магазины у дома и дискаунтеры.

- За счет корпоративных сделок и расширения формата магазинов рентабельность по EBITDA за первый квартал выросла до 6,6% (+0,11 п.п.).

- У "Ленты" низкая долговая нагрузка (коэффициент Чистый долг/EBITDA 1х). Чистые процентные расходы снизились за год на 19%, что важно при текущих высоких кредитных ставках.

- По прогнозам "Т-Инвестиций", выручка "Ленты" в 2025 году вырастет на 22,5% год к году.

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