"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по ставке ЦБ на конец 2025г в диапазоне 13-16%

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2025 года в диапазоне 13-16%, говорится в комментарии главного экономиста Софьи Донец.

"ЦБ может снизить ставку уже в апреле, если текущая инфляция останется на уровне последних трендов (недельный рост цен не более 0,15%), инфляционные ожидания продолжат снижаться, а кредитование покажет сокращение в розничном и корпоративном сегментах, - полагает эксперт брокера. - И, конечно, если случится значительный прогресс в урегулировании геополитического конфликта. Минимальный первый шаг: -100 б.п. Если геополитическая неопределенность сохранится, а в динамике спроса, кредитования, инфляции и инфляционных ожиданиях будет более медленный прогресс, то первое снижение ключевой ставки будет отложено до июня. При этом ширина первого шага, вероятно, увеличится до 200 б.п.".

По мнению Донец, возврат к разговору о повышении ключевой ставки возможен только в случае существенного негативного изменения внешних и/или геополитических условий, которое может привести к возобновлению роста инфляции более чем на 1% в месяц (или выше 0,7% в течение нескольких месяцев подряд).

"Мы сохраняем прогноз ключевой ставки на конец года на уровне 13-16%, итоговый уровень будет зависеть от динамики урегулирования геополитического конфликта", - резюмирует главный экономист "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.