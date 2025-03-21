SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги "Соллерса", HeadHunter, банка "Санкт-Петербург" и "Делимобиля"

Таким образом, в текущую подборку вошли "Озон Фармацевтика", "Хендерсон", "Аэрофлот", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп".

Аналитики полагают, что дорогая логистика надавит на рентабельность "Соллерса" на уровнях операционной и чистой прибыли, поэтому они не видят большого потенциала для роста котировок компании в этом году.

"HeadHunter опубликовал нейтральные результаты за четвертый квартал. При этом компания не дала прогнозов на 2025 год, также мы отмечаем неопределенность, связанную с периодом выплаты дивидендов, - пишут эксперты инвестбанка в комментарии. - Банк "Санкт-Петербург" показал умеренно позитивные результаты за прошлый год, но мы считаем, что у акций эмитента ограниченный потенциал роста".

Акции "Делимобиля", в свою очередь, подорожали более чем на 20%, но сейчас эксперты решили зафиксировать прибыль и сосредоточиться на других бумагах подборки.

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