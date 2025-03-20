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20 марта 2025 года 14:28
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2031 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "МТС-банк довольно уверенно смотрелся в финансовом плане в 2024 году, хотя общее для сектора ухудшение операционной среды и оказало заметное негативное влияние на результаты в IV квартале, - пишет эксперт "Финама" Игорь Додонов. - Текущий год, вероятно, окажется непростым для МТС-банка, однако мы ожидаем, что он сможет сохранить высокое качество активов и продолжит демонстрировать неплохие финансовые показатели". По мнению аналитика, к преимуществам МТС-банка можно отнести высокую степень цифровизации, а также доступ к абонентской базе ПАО "МТС", насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка. "Акции МТС-банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и обладают заметным апсайдом", - указывает Додонов. МТС-банк - банк, входящий в экосистему ведущего российского оператора сотовой связи ПАО "МТС". Банк специализируется на розничном кредитовании и находится на 24-м месте в банковском секторе РФ по величине активов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-БАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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