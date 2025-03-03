Цена акций ТМК не обладает потенциалом роста до конца 2025г - "БКС МИ"

Котировки акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) не обладают потенциалом роста до конца текущего года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Эмитент опубликовал смешанные финансовые результаты за II полугодие 2024 года по МСФО, констатируют эксперты. На фоне слабой конъюнктуры на рынке нефтегазовых труб ввиду ограничения ОПЕК+, а также высоких процентных ставок EBITDA была ниже год к году. Чистый убыток составил 26 млрд руб., что предполагает отсутствие вероятности дивидендов за II полугодие, отмечают в инвесткомпании. Увеличение кредиторской задолженности и авансов от покупателей обеспечили хороший денежный поток и не дали вырасти долговой нагрузке.

"Учитывая солидный рост в котировках акций ТМК с начала текущего года и все еще неблагоприятную конъюнктуру, мы не видим дальнейшего потенциала в бумаге до конца 2025 года", - говорится в материале аналитиков.

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