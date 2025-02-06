Акции Ленты справедливо оценены рынком в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" справедливо оценены рынком в настоящее время, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Величина выручки Ленты за 2024 год соответствует нашим ожиданиям касательно успешной интеграции магазинов у дома "Монетка". Мы полагаем, что компания будет фокусироваться главным образом на развитии формата магазина у дома, а также на интеграции и последующем развитии дрогери "Улыбка Радуги", приобретенных в конце 2024 года. Это позволит успешно выполнить цель по достижению выручки в 1 трлн рублей в 2025 году в соответствии с текущей реализуемой стратегией, - пишут эксперты в обзоре. - Выполнение стратегии развития на 2025 год, на наш взгляд, может открыть возможность для выплаты дивидендов в 2026 году. Исходя из текущих котировок, мы считаем, что рынок справедливо оценивает акции "Ленты".

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