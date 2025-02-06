"Финам" сохраняет рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"

"Финам" после изучения отчетности за 4К24 сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $35,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Гигант американской фарминдустрии вполне благополучно отчитался за минувший квартал: и выручка, и скорректированная чистая прибыль превысили прогнозы, при этом компания подтвердила свои ожидания на 2025 год, чему не помешали изменения на политической арене США, - отмечает эксперт. - В конце 2024 года избрание Трампа и перспектива назначения "антиваксера" Кеннеди на пост главы американского минздрава оказали кратковременное давление на акции Pfizer, но с тех пор динамика акций улучшилась, а топ-менеджмент компании дал понять, что не опасается сложностей с новой администрацией. Фармгигант в настоящее время выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения".

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