Акции Группы ЛСР не привлекательны для покупок в настоящее время - "Т-Инвестиции"

Акции "Группы ЛСР" не привлекательны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"Строительная "Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год. ЛСР специализируется на жилье эконом-класса и имеет высокую долю ипотечных продаж (76% в 2023 году), - отмечают эксперты. - Ограничения льготных программ по ипотеке стали ударом для компании, из-за чего новые продажи начали снижаться. В целом доля ипотеки в сделках упала до 44% в четвертом квартале и 69% за весь 2024 год. Компания продолжает увеличивать среднюю стоимость квадратного метра, но темпы роста снижаются. Такая же динамика прослеживается и у других публичных представителей рынка".

Несмотря на опубликованные результаты, акции ЛСР в пятницу растут более чем на 3,5%. Данный рост, по мнению аналитиков, - это продолжение ралли в акциях застройщиков на фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на последнем заседании и ожиданиях потенциального улучшения геополитической ситуации.

"Однако фундаментально для компаний сектора мало что изменилось - безадресная льготная ипотека все еще отменена, а ключевая ставка выше 20%, что давит на результаты застройщиков, - указывают стратеги "Т-Инвестиций". - Мы не рекомендуем к покупке акции ЛСР".

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