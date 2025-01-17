Цена на платину может показать небольшой подъем в 2025г - "Финам"

Сочетание разнополярных факторов может локально поднять цены на платину до $1100-1150/унцию в текущем году, что предполагает потенциал роста около 17%, говорится в материале ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

Всемирный Совет по инвестициям в платину (WPIC) предполагает, что цены на платину будут расти, поскольку с одной стороны, предполагается увеличение спроса со стороны ювелиров и возможна активизация покупок от автомобильной промышленности, при этом есть ограниченное предложение платины из-за проблем с добычей и переработкой, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Ожидается, что рынок платины в 2024-2025 гг. может сохранить дефицит, что должно поддержать цены. Данный тренд может сохранится в течение нескольких следующих лет, если не произойдут значительные изменения в производственных мощностях или глобальной экономике, - указывает Потавин в обзоре. - Платина добывается в ограниченных географических регионах, таких как Южная Африка и Россия. Любые перебои в производстве или поставка сырье на экспорт может усугубить дефицит металла на рынке и ускорит рост цен. Мы полагаем, что в позитивном сценарии в 2025 году цена на платину может подняться до уровня $1100/унцию. Это дает потенциал роста с текущих уровней ($940/унцию) около 17%".

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