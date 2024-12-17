"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ФАС утвердила сохранение первоначально запланированного повышения тарифов на перекачку нефти на 2025 год на 5,8%. Таким образом, правительство официально отказало "Транснефти" в повышении на 8,7%, которое ранее предлагало руководство компании. Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции компании, несмотря на существенную коррекцию стоимости ее акций в последние недели. "Транснефть" обладает высоким потенциалом роста в 76% от текущих уровней до нашей целевой цены. При этом мы не улучшаем наш взгляд, так как ожидаем сохранения волатильности акций в ближайшее время", - пишут аналитики.

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