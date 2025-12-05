Цена акций Dollar General краткосрочно может продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Dollar General могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента выросли в четверг в цене на 14%, после того как дискаунтер повысил прогноз по прибыли на 2026 финансовый год (ф.г.) и представил результаты за третий квартал 2026 ф.г. , констатируют эксперты.

Теперь компания ожидает прибыль в диапазоне от $5,6 до $5,8 на акцию, что выше предыдущего прогноза в $5,32-5,72 и консенсус-оценки в $5,53, отмечают они.

В минувшем квартале выручка составила $10,6 млрд при скорректированной прибыли в $1,28 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $1,27 млрд и $0,93 соответственно.

"Считаем, что результаты еще поддержат котировки акций компании в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики инвестбанка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.