05 декабря 2025 года 18:11
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат торги в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ. Цены на нефть марки Brent за неделю выросли менее чем на 1%, февральский фьючерс стоит немногим дороже $63 за баррель, констатируют эксперты. Ситуация стабильная, отмечают они: с одной стороны, в котировки заложены ожидания рекордного избытка предложения нефти в мире в следующем году, с другой - геополитика и риск для поставок с терминала КТК. "Полагаем, на следующей неделе цены останутся в привычном диапазоне $60-65 за баррель", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
05 декабря 2025 года 18:44
Снижение ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года наиболее вероятно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Опережающее замедление инфляции существенно увеличивает вероятность снижения ставки ЦБ РФ на заседании 19 декабря на 50... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:40
Российский фондовый рынок может предпринять попытку продолжить волну восстановления с локальной целью 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Отметим, что закрепление выше 2700 пунктов будет способствовать росту активности инвесторов и объемов... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:06
Котировки акций Dollar General могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента выросли в четверг в цене на 14%, после того как дискаунтер повысил прогноз по прибыли на 2026 финансовый год (ф.г.) и представил результаты за третий... читать дальше
.05 декабря 2025 года 16:25
Котировки акций Kroger и Hewlett Packard Enterprise, вероятно, пока останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Kroger снизилась в четверг на 4,6%, поскольку ритейлер понизил прогноз продаж на 2026 финансовый год (ф.г.), притом что результаты за... читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:48
Индекс Мосбиржи может завершить следующую торговую неделю в диапазоне 2550-2735 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Ожидаем при повышенных рисках сравнительно благоприятную динамику бумаг финансового сектора, электроэнергетики, транспорта и строительных компаний, -... читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:06
Акции "НОВАТЭКа" по-прежнему обладают сдержанной инвестиционной привлекательностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Объем реализации газа компанией, включая СПГ, в январе-сентябре 2025 года составил 55,8 млрд куб. м, что на 0,6% ниже значения аналогичного периода прошлого года,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 14:09
Акции МДМГ остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных инвестиций - "Цифра брокер"
Акции "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных вложений на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Бумаги эмитента в пятницу обновили исторические максимумы,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 13:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 335 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Бизнес компании сильно сезонный: около 70% отгрузок приходится на четвертый квартал, и почти половина на... читать дальше
.05 декабря 2025 года 12:53
"Финам" рекомендует "держать" акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1263 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента за последний год смогли значительно опередить рынок на фоне низкой базы,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 11:41
Закрепление индекса RGBI выше уровня в 118,2 пункта откроет ему дорогу к 118,95 пунктов, говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс. "Индекс гособлигаций продолжает восхождение наверх и пытается закрепиться выше 118,2п. Если получится, это откроет дорогу для... читать дальше
