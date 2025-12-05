Рынок акций РФ может продолжить волну подъема на следующей неделе - ПСБ

Российский фондовый рынок может предпринять попытку продолжить волну восстановления с локальной целью 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

"Отметим, что закрепление выше 2700 пунктов будет способствовать росту активности инвесторов и объемов торгов, которые в последние сессии уходящей недели находились на уровнях заметно ниже средних", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.