"БКС МИ" подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 190 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивный взгляд на акции "Газпрома" и прогнозную цену на уровне 190 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 68% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сигналы о повышении тарифов "Газпрома" с июля 2025 года подтвердились. Но вместо 10,2%, которые обсуждали в сентябре, власти предложили повысить оптовые цены на газ на 10,3%,- отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - Впрочем, разница между двумя цифрами незначительна, и мы не меняем наши прогнозы прибыли" Газпрома".

Эксперты "БКС МИ" не меняют целевую цену акций "Газпрома", рассчитанную по модели дисконтирования дивидендов, как и взгляд на бумагу. Несмотря на множество вопросов - замена выпавшего европейского экспорта, дивиденды за 2024 год и другие - цена всех активов "Газпрома", по оценке аналитиков, обоснована.

"Мы считаем акции компании недооцененными при текущих котировках. В последние дни газ в Европе подешевел из-за теплой и ветреной погоды, но мы не исключаем, что до конца года цены могут восстановиться выше $500 за тысячу кубометров", - отмечают стратеги инвесткомпании.

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