Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 121 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Норникель" в следующем году рассчитывает перейти к положительному свободному денежному потоку (FCF), до этого распределять дивиденды не будет, заявил глава компании Владимир Потанин в субботу в интервью РБК ТВ.

"На наш взгляд, отсутствие дивидендов за 2024 год вряд ли станет негативным сюрпризом для рынка, учитывая отрицательный FCF в 1П24. Новость соответствует нашим ожиданиям, поскольку мы не прогнозировали выплаты, - пишет эксперт в комментарии. - В будущем году чистая прибыль и свободный денежный поток эмитента получат поддержку в виде отмены экспортной пошлины и снижения капвложений, что должно способствовать возобновлению дивидендных выплат. Мы оставляем в силе рейтинг "держать" для бумаг с целевой ценой 121 рубль за штуку".

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