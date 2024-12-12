"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Роснефти с целевой ценой 590 руб

Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 590 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты обратили внимание на информацию о том, что "Роснефть" заключила контракт с Индией на поставку 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Получать топливо будет частный индийский нефтеперерабатывающий завод Reliance. Сделка стала самой крупной за всю историю товарооборота между двумя странами. Соглашение рассчитано на 10 лет, составляет 0,5% от мировых поставок нефти и стоит примерно $13 млрд в год.

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