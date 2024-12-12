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12 декабря 2024 года 15:16
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Роснефти с целевой ценой 590 руб
Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 590 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты обратили внимание на информацию о том, что "Роснефть" заключила контракт с Индией на поставку 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Получать топливо будет частный индийский нефтеперерабатывающий завод Reliance. Сделка стала самой крупной за всю историю товарооборота между двумя странами. Соглашение рассчитано на 10 лет, составляет 0,5% от мировых поставок нефти и стоит примерно $13 млрд в год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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