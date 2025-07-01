Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс производственной активности в секторе услуг Китая Caixin за июнь;

- окончательные индексы производственной активности стран Европы и США за июнь;

- отчет по рынку труда Германии за июнь;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь;

- выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- индекс производственной активности ISM США в июне;

- число открытых вакансий США в мае по оценке JOLTS.

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