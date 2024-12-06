Текущая коррекция рынка акций может стать "окном возможностей" для покупки бумаг по интересным ценам - "БКС МИ"

Текущая коррекция рынка акций может стать "окном возможностей" для покупки бумаг по интересным ценам, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"На текущий момент российский рынок акций оценен достаточно дешево по мультипликаторам, - отмечают эксперты в комментарии. - Значение показателя P/E на 44% ниже своего десятилетнего среднего (текущее 3,4x против исторического 6,1x)."Окно возможностей" не будет вечным, поэтому покупать акции с прицелом на среднесрочный и долгосрочный горизонт стоит по привлекательным ценам. Кроме того, за счет недооценки акций выросла дивидендная доходность бумаг. Сейчас она уже превысила уровни 2022 года и составляет более 11%".

Фаворитами аналитиков "БКС МИ" являются акции "Полюса", "Московской биржи", "Яндекса", Ozon, "Татнефти" и "Хэдхантера".

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