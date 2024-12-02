Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций Segezha на 25% и ухудшил рекомендацию до "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций Segezha (MOEX: SGZH) с 1,6 рубля до 1,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была ухудшена с "держать" до "продавать".

Ранее компания объявила о планах привлечь до 101 млрд рублей через SPO. Датой проведения внеочередного собрания акционеров для принятия решения о допэмиссии акций выбрано 26 декабря 2024 года. Полученные в результате допэмиссии средства Segezha намерена направить на погашение долга. По состоянию на 30 сентября 2024 года объем чистого долга Segezha составлял 143,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA - 13х.

"По нашим подсчетам, полученных средств хватит на погашение всех краткосрочных обязательств и значительной части долгосрочных. Снижение нагрузки позитивно скажется на финансовых показателях и, вероятно, позволит компании выйти в прибыль уже в следующем году, однако непогашенными останутся обязательства примерно на 48 млрд рублей, что в условиях высоких процентных ставок создает новые финансовые риски. Процентные платежи в 2025 году, по-видимому, уменьшатся, но составят, по нашей оценке, 8-9 млрд руб. К тому же конъюнктура рынка пока не позволяет говорить о скором восстановлении цен на основные виды продукции Segezha Group, что ставит под вопрос финансовую устойчивость и ограничивает возможности инвестировать и сокращать долги", - пишут аналитики.

Кроме того, отмечают эксперты, увеличение уставного капитала приведет к размыванию долей акционеров в 4,6 раза, что отрицательно скажется на привлекательности акций до завершения процесса допэмиссии.

Текущая стоимость акций Segezha составляет порядка 1,5 рубля за штуку.

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