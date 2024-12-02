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02 декабря 2024 года 17:05
Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций Segezha на 25% и ухудшил рекомендацию до "продавать"
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций Segezha (MOEX: SGZH) с 1,6 рубля до 1,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была ухудшена с "держать" до "продавать". Ранее компания объявила о планах привлечь до 101 млрд рублей через SPO. Датой проведения внеочередного собрания акционеров для принятия решения о допэмиссии акций выбрано 26 декабря 2024 года. Полученные в результате допэмиссии средства Segezha намерена направить на погашение долга. По состоянию на 30 сентября 2024 года объем чистого долга Segezha составлял 143,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA - 13х. "По нашим подсчетам, полученных средств хватит на погашение всех краткосрочных обязательств и значительной части долгосрочных. Снижение нагрузки позитивно скажется на финансовых показателях и, вероятно, позволит компании выйти в прибыль уже в следующем году, однако непогашенными останутся обязательства примерно на 48 млрд рублей, что в условиях высоких процентных ставок создает новые финансовые риски. Процентные платежи в 2025 году, по-видимому, уменьшатся, но составят, по нашей оценке, 8-9 млрд руб. К тому же конъюнктура рынка пока не позволяет говорить о скором восстановлении цен на основные виды продукции Segezha Group, что ставит под вопрос финансовую устойчивость и ограничивает возможности инвестировать и сокращать долги", - пишут аналитики. Кроме того, отмечают эксперты, увеличение уставного капитала приведет к размыванию долей акционеров в 4,6 раза, что отрицательно скажется на привлекательности акций до завершения процесса допэмиссии. Текущая стоимость акций Segezha составляет порядка 1,5 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-SEGEZHA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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