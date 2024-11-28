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28 ноября 2024 года 09:51
Волатильность на рынке акций РФ пока останется повышенной - БКС Экспресс
Волатильность на российском рынке акций пока останется повышенной, в четверг утром возможен некоторый рост индекса Мосбиржи, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Технически на фоне временно изменившегося сантимента и сильно инерционного закрытия рынка на открытии четверга индекс Мосбиржи может быть еще выше. Правда, активные трейдеры, рискнувшие в среду войти в обстановке максимального скептицизма в "лонг", в четверг могут предпочесть забрать большую и быструю прибыль. Волатильность рынка останется повышенной - видимо, тест круглых 2500 пунктов сверху-вниз еще увидим", - пишет аналитик в обзоре. Пока это лишь отскок, уверен Зельцер. Полноценному восстановлению рынка акций по-прежнему мешают негативные фундаментальные факторы, указывает он: обостренная геополитика и непрекращающиеся санкции, жесткий монетарный цикл денежно-кредитной политики и высокая вероятность очередного подъема ключевой ставки на фоне разгоняющейся инфляции, повышение налогов. "Рано или поздно одни факторы давления будут учтены, иные изменятся, и рынок нащупает свое "дно". Да и кто даст гарантии, что именно в среду не было долгосрочных минимумов", - отмечает аналитик в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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