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02 ноября 2024 года 09:19
Индексу Мосбиржи не хватило 1% до годового минимума - БКС Экспресс
Индексу Мосбиржи не хватило 1% для достижения годового минимума, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Рынок акций потерял за октябрь около 10%, - констатирует эксперт. - Основной удар как раз пришелся на последнюю неделю месяца из-за роста ставки ЦБ и угроз дальнейшего повышения стоимости фондирования, поэтому вчерашняя оптимистичная динамика пока непоказательна. У участников попросту апатия. Но и это пройдет. Столь масштабная коррекция на фоне удорожания кредитных ресурсов, сдобренная эмоциями, создает интересные возможности для покупки изрядно подешевевших бумаг на перспективу. К концу I полугодия 2025 года монетарный цикл может развернуться, а акции с облигациями закономерно переоценятся вверх. Вопрос лишь - где дно". По оценке Зельцера, технически Индекс Мосбиржи уже обнулил осенний подъем. До годового минимума в пятницу не хватило лишь процента. "На фоне перепроданности рынка ориентиром по индексу вверх для активных трейдеров может быть оставленный после 25 октября межсессионный гэп под уровнем 2660 пунктов. Очевидной поддержкой служит область 2500 пунктов. Если вдруг не удержат, бенчмарк может слететь под 2400 пунктов - туда приходит линия динамической опоры", - прогнозирует аналитик. По мнению эксперта, в субботу активность на рынке будет низкой: внешних ориентиров с фондовых и сырьевых площадок нет, крупные участники займут выжидательную позицию перед длинными выходными до вторника, а там и важные геополитические события - выборы в Штатах и монетарное решение ФРС США по ставке. Высокая биржевая волатильность накроет рынки в середине будущей недели, полагает Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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