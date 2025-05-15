"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies с целевой ценой CNY 25,95 и потенциалом снижения 5,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"За последние 12 месяцев акции компании демонстрировали лучшую динамику, чем китайский индекс CSI 300, - отмечает эксперт. - За этот период акции Hundsun Technologies выросли на 26,5%, а индекс - лишь на 6,3%. При этом у компании вышел неоднозначный 2024 год - показатели оказались хуже 2023 года, но лучше ожиданий аналитиков. Компания настроена на оптимизацию расходов и выход на новые рынки с новыми продуктами. Учитывая обострение конкуренции в отрасли и прочие риски, мы считаем, что акции оценены справедливо".

Hundsun Technologies - ведущий поставщик программного обеспечения и сетевых услуг для финансового сектора Китая.

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