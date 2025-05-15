Причин для покупки акций М.Видео пока нет - "Т-Инвестиции"

Причин для покупки акций "М.Видео" ни в инвестиционных целях, ни в спекулятивных в настоящее время нет, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Совет директоров ритейлера электроники и бытовой техники рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам деятельности 2024 года, констатируют эксперты.

Кроме того, указывают они, набсовет "М.Видео" принял решение проводить планируемую допэмиссию акций компании по закрытой подписке. Ранее планировалось размещать акции по открытой подписке.

Также эмитент сообщил о завершении процесса дофинансирования в объеме 30 млрд рублей, о котором было объявлено в марте, средства планируют направить на реализацию новой стратегии на 2025-2027 годы, отмечают аналитики брокера.

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