"БКС МИ" повысил прогнозную стоимость акций Microsoft до $466

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. до $466 за штуку на горизонте года, изменив при этом оценку с "позитивной" на "нейтральную", сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Акции эмитента торгуются с мультипликатором P/E 30x - на средних значениях за последние пять лет. Мы считаем текущую оценку справедливой, поэтому с достижением целевой цены в $436 за штуку меняем взгляд на бумагу с "позитивного" на "нейтральный", наша новая целевая цена на двенадцать месяцев - $466 за штуку, - пишет эксперт. - Microsoft остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения финансовых результатов, так и в отношении инноваций в продуктовой линейке".

К возможным рискам аналитик инвесткомпании относит следующие факторы:

- Разработка и развитие ИИ (Microsoft активно внедряет продукты с ИИ, и неудачный запуск может привести к потере рыночной доли).

- Валютные риски (50% выручки приходится на международный рынок).

- Крупные инвестиции в развитие облачной инфраструктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.