.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Ростелекома в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 мая 2025 года 17:10
Акции Ростелекома в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "Ростелекома" в настоящее время не являются интересными для покупок, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Эмитент ожидаемо слабо отчитался за 1К25 по МСФО, констатирует аналитик. Компания переживает непростой период адаптации к макроэкономическим условиям. Несмотря на рост выручки за счет "цифры" и мобильной связи, расходы (в основном на персонал) препятствовали увеличению OIBDA и оказали давление на рентабельность. "Ростелеком" ушел в минус и по свободному денежному потоку (минус 20,8 млрд руб.) из-за роста капзатрат и процентных платежей, отмечает Крылова. По дивидендам компания лишь подтвердила стремление выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли - это 3,5 руб./акцию (доходность - 6,2% по оа и 6,3% по ап). Невысокая дивдоходность и очевидное давление высоких ставок на финансовые показатели "Ростелекома" не позволяют считать его акции интересными для инвестиций на текущий момент, считает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
15 мая 2025 года 18:34
Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил нейтральный финансовый отчет за апрель и четыре месяца 2025 года, - пишут эксперты. - Несмотря на замедление кредитного портфеля, банк смог... читать дальше
.15 мая 2025 года 18:02
Котировки акций Сбербанка могут вырасти до 347 рублей за штуку на горизонте года, считает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Егор Дахтлер. "Результаты эмитента за апрель нейтральны. Сокращение темпов роста кредитного портфеля ожидаемо в условиях высоких ставок. Давление на рост доходов остается... читать дальше
.15 мая 2025 года 17:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. до $466 за штуку на горизонте года, изменив при этом оценку с "позитивной" на "нейтральную", сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Акции эмитента торгуются с мультипликатором P/E 30x - на средних... читать дальше
.15 мая 2025 года 16:37
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 376,7 рубля за штуку для обоих типов, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Обнародованные результаты деятельности эмитента... читать дальше
.15 мая 2025 года 16:05
Новых ярко выраженных драйверов для движения индекса S&P 500 в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Гульдарии Мухлисовой. "S&P 500 с 8 апреля поднялся на 18%, показав положительную динамику с начала 2025 года. За последние десятилетия такое активное... читать дальше
.15 мая 2025 года 15:32
Причин для покупки акций "М.Видео" ни в инвестиционных целях, ни в спекулятивных в настоящее время нет, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". Совет директоров ритейлера электроники и бытовой техники рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам деятельности 2024 года, констатируют... читать дальше
.15 мая 2025 года 15:02
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне" покупать", сообщается в комментарии аналитика Ольги Найденовой. "Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ, согласно которому чистая прибыль составила 137,8 млрд руб. при рентабельности капитала... читать дальше
.15 мая 2025 года 14:36
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies с целевой ценой CNY 25,95 и потенциалом снижения 5,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "За последние 12 месяцев акции компании демонстрировали лучшую динамику, чем китайский... читать дальше
.15 мая 2025 года 14:05
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 225,83 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 127%, несмотря на высокий дисконт в 30% из-за корпоративных и отраслевых рисков, сообщается в комментарии аналитика Александра Осина. "Решение... читать дальше
.15 мая 2025 года 13:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 3400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,42%, стоп-приказ: 2950 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.