Акции Ростелекома в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ

Акции "Ростелекома" в настоящее время не являются интересными для покупок, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Эмитент ожидаемо слабо отчитался за 1К25 по МСФО, констатирует аналитик.

Компания переживает непростой период адаптации к макроэкономическим условиям. Несмотря на рост выручки за счет "цифры" и мобильной связи, расходы (в основном на персонал) препятствовали увеличению OIBDA и оказали давление на рентабельность.

"Ростелеком" ушел в минус и по свободному денежному потоку (минус 20,8 млрд руб.) из-за роста капзатрат и процентных платежей, отмечает Крылова.

По дивидендам компания лишь подтвердила стремление выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли - это 3,5 руб./акцию (доходность - 6,2% по оа и 6,3% по ап).

Невысокая дивдоходность и очевидное давление высоких ставок на финансовые показатели "Ростелекома" не позволяют считать его акции интересными для инвестиций на текущий момент, считает эксперт ПСБ.

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