Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне" покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне" покупать", сообщается в комментарии аналитика Ольги Найденовой.

"Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за апрель по РСБУ, согласно которому чистая прибыль составила 137,8 млрд руб. при рентабельности капитала 22,2%. Прибыль апреля, на 5,1% превысившая показатель годичной давности, соответствует мартовской, что, по нашему мнению, свидетельствует об устойчиво высокой рентабельности", - отмечает эксперт.

Чистый процентный доход в апреле составил 230,8 млрд руб., при этом на фоне сокращающегося высокомаржинального потребительского кредитования рост замедлился с +15,0% г/г по итогам 3М25 до +10,2% г/г в апреле. По оценкам аналитика инвестбанка, чистая процентная маржа осталась на уровне марта.

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