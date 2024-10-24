"Финам" сохраняет прогнозную цену акций РусГидро на уровне 0,65 руб

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,65 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 27%, сообщается в материале инвесткомпании.

Рейтинг сохранен аналитиками на уровне "покупать".

"Операционный отчет "РусГидро" за 3К24 продемонстрировал неоднородную динамику ключевых показателей в июле - сентябре, - пишет эксперт Гордей Смирнов. - Однако в целом за 9 месяцев текущего года наблюдался рост выработки на ГЭС, ГАЭС и тепловых станциях, а также увеличение полезного отпуска сбытовых компаний. Растущие капитальные затраты, высокая долговая нагрузка и неопределенность в отношении дивидендов остаются факторами риска в инвестиционном кейсе "РусГидро". Тем не менее мы считаем, что при текущем уровне цен бумаги компании могут быть интересны для долгосрочных инвесторов".

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 600 объектами генерации энергии в 31 регионе РФ.

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