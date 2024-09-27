Финам" подтверждает рейтинг акций PetroChina на уровне "продавать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций PetroChina Co. класса H на уровне "продавать" и сохраняет целевую цену HKD4,85 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 23%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Отчетность компании за первое полугодие 2024 года показала незначительное улучшение финансовых результатов вслед за ростом цен на нефть, хотя позитив и был частично нивелирован слабой динамикой сегмента нефтепереработки, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - При этом даже с учетом небольшого роста финансовых результатов прогнозная дивидендная доходность PetroChina составляет 7,6%, что меньше доходности выплат акционерам некоторых американских и китайских нефтяников. На этом фоне коррекция в акциях PetroChina, потерявших с июльских максимумов уже 27%, может в ближайшее время продолжиться".

PetroChina - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний по объемам добычи. Деятельность PetroChina охватывает добычу, переработку и импорт с последующей перепродажей нефти, газа и СПГ, сеть АЗС и нефтехимию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.