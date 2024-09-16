SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги Globaltrans, "Группы Позитив", "Европлана" и "Юнайтед Медикал Груп", а также добавив акции "Совкомфлота", "Аэрофлота", Henderson и "МД Медикал Груп".

Таким образом, в текущую подборку вошли ЦИАН, "Черкизово", "НоваБев Групп", "Софтлайн", банк "Санкт-Петербург", HeadHunter, "Соллерс", "НМТП", "Совкомфлот", "Аэрофлот", Henderson и "МД Медикал Груп".

"Совкомфлот" торгуется с привлекательными мультипликаторами и может дать больше 15% дивдоходности в 2024-2025 годах. "Аэрофлот" может выплатить дивиденды по итогам года впервые за шесть лет, - отмечают эксперты в материале инвестбанка. - Бизнес компании Henderson растет, на этом фоне ждем стабильных дивидендов. "МД Медикал Груп" опубликовала сильные финансовые результаты за первое полугодие и объявила промежуточные дивиденды".

"Globaltrans отменил дивидендную политику, выплаты в ближайшие годы не ожидаются. Рост операционных расходов "Группы Позитив" может негативно отразиться на рентабельности бизнеса в среднесрочной перспективе, - указывают аналитики SberCIB. - "Европлан" снизил свои оценки чистой прибыли на 2024 год с 18-20 млрд до 14-16 млрд рублей. "Юнайтед Медикал Груп" представила слабые результаты за первое полугодие. Считаем, что компания не возобновит дивиденды в 2024 году".

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