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12 июля 2024 года 09:37
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8120 руб
БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8120 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 17,8%, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой. Эксперт отмечает следующие позитивные факторы идеи: - Дивиденды за 2024 год могут превысить 1000 руб. на акцию. По итогам 2023 года. эмитент выплатил 945 руб. на акцию или 70% свободного денежного потока за прошлый год (оценка аналитиков БКС) - гораздо ниже целевых 100%. В ближайшие годы возможен возврат к 100%, включая 85% за 2024 год или 1200 руб. на акцию с дивидендной доходностью 16,8%. - Обратный выкуп. При одобрении правительства "ЛУКОЙЛ" планирует выкупить 25% акций у инвесторов из недружественных стран с 50%-ным дисконтом. В зависимости от параметров сделки такой шаг поддержит рост котировок. - Акции торгуются с мультипликатором P/E 4,9x 2024-25п, что на 20% ниже 10-летнего среднего значения. - Бумаги очистились от дивидендов, что нивелирует риск резкого падения после отсечки. Этот этап уже пройден. - Достаточно высокие цены на нефть. Обращает внимание Кокорева и на возможные риски: укрепление рубля - фактор, который традиционно негативно сказывается на прибыли экспортеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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