Вероятно продолжение плавного снижения цен ОФЗ - ПСБ

Вероятно пока продолжение плавного снижения котировок рублевых гособлигаций в сложившихся условиях, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки ОФЗ в среду продолжили двигаться к июньским минимумам - доходность индекса RGBI выросла на 9 базисных пунктов (б.п.) (до 16,01%); индекс закрылся на отметке 105,16п при годовом минимуме, достигнутом в июне, на уровне 104,97п. Инвесторы продолжают переоценивать бумаги на фоне ожиданий повышения ключевой ставки до 18% на заседании 26 июля, отмечает эксперт.

Спрос на 15-летний выпуск ОФЗ-ПД на аукционе Минфина ожидаемо остался низким - 23 млрд руб. (размещено бумаг на 15 млрд руб.), констатирует Грицкевич. При этом спрос на флоатер оказался рекордным за последнее время - 217 млрд руб. Однако Минфин консервативно подходит к удовлетворению заявок флоатеров, отмечает аналитик банка, разместив ОФЗ-ПК только на 13 млрд руб.

Недельная инфляция на 8 июля замедлилась до 0,27% с 0,66% (повышение тарифов), однако годовая ускорилась до 9,25% с 9,1% неделей ранее, что усилит ожидания повышения ключевой ставки на 200 б.п. в июле, указывает эксперт ПСБ.

"Плавное сползание вниз котировок ОФЗ на этом фоне, вероятно, продолжится", - считает Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.