"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Ренессанс страхования"

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью 134 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева.

"Группа выходит на рынок пенсионных накоплений с НПФ "Ренессанс накопления". Пенсионный фонд будет предлагать клиентам продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Главную мотивацию граждан участвовать в данной программе мы видим в государственном софинансировании и налоговых льготах. Компания планирует за пять лет привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд руб. дополнительных активов. Ожидается, что НПФ будет создан и заработает осенью 2024 года. Поскольку у Группы более пяти млн клиентов и свыше сорока банков-партнеров, а также учитывая весьма быструю адаптацию населения к программе ПДС, ожидаем быстрый запуск проекта, - пишет эксперт. - Однако ввиду повышенной неопределенности и долгосрочности нового проекта мы сохраняем нашу оценку компании и рекомендацию "покупать" с целевой ценой 134 рубля за акцию".

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