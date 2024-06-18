Вероятен сильный рост волатильности курса рубля в ближайшие недели - "БКС МИ"

Вероятен сильный рост волатильности курса рубля в ближайшие недели, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов.

"Курс рубля к доллару теперь определяется ЦБ РФ на основе внебиржевых торгов, тем не менее, биржевые торги юанем продолжаются, и эта динамика, на наш взгляд, наиболее репрезентативна для определения текущего курса рубля, - пишут эксперты. - Укрепление рубля после введения санкций связано с ожидаемыми проблемами во внешних расчетах (и, как следствие, снижением спроса импортеров на иностранную валюту), высокими спредами по банковским операциям обмена валюты и увеличением юаневой ликвидности, предоставляемой ЦБ по операциям валютных свопов".

По мнению аналитиков "БКС МИ", волатильность рубля сильно увеличится в ближайшие недели, но будет снижаться по мере адаптации рынка к санкциям. В долгосрочном периоде большую роль будет играть шок введенных санкций на внешнюю торговлю.

"Мы не ожидаем дальнейшего ралли рубля - на этой неделе курс будет формироваться вблизи текущих отметок, - прогнозируют Трифонов и Буянов. - Привлекательность операций на валютном рынке сейчас значительно выше, особенно при торговле против доллара или евро, так как позволяет избежать заградительных банковских спредов".

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