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18 июня 2024 года 16:36
Вероятен сильный рост волатильности курса рубля в ближайшие недели - "БКС МИ"
Вероятен сильный рост волатильности курса рубля в ближайшие недели, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов. "Курс рубля к доллару теперь определяется ЦБ РФ на основе внебиржевых торгов, тем не менее, биржевые торги юанем продолжаются, и эта динамика, на наш взгляд, наиболее репрезентативна для определения текущего курса рубля, - пишут эксперты. - Укрепление рубля после введения санкций связано с ожидаемыми проблемами во внешних расчетах (и, как следствие, снижением спроса импортеров на иностранную валюту), высокими спредами по банковским операциям обмена валюты и увеличением юаневой ликвидности, предоставляемой ЦБ по операциям валютных свопов". По мнению аналитиков "БКС МИ", волатильность рубля сильно увеличится в ближайшие недели, но будет снижаться по мере адаптации рынка к санкциям. В долгосрочном периоде большую роль будет играть шок введенных санкций на внешнюю торговлю. "Мы не ожидаем дальнейшего ралли рубля - на этой неделе курс будет формироваться вблизи текущих отметок, - прогнозируют Трифонов и Буянов. - Привлекательность операций на валютном рынке сейчас значительно выше, особенно при торговле против доллара или евро, так как позволяет избежать заградительных банковских спредов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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