Предпочтение пока стоит отдавать ОФЗ-ПК - SberCIB

Предпочтение пока стоит отдавать ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), среди которых наиболее привлекательны выпуски серий 29014 и 29016, полагает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Волна продаж на рынке рублёвых облигаций вновь повысила актуальность защитных инструментов, - напоминает эксперт. - Традиционно среди кандидатов на такую роль рассматривают ОФЗ с индексацией на инфляцию (ОФЗ-ИН) и ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК). Мы считаем вторые более привлекательными. В последнее время реальная доходность ОФЗ-ИН повысилась до 5,7-6,4% на фоне жёсткой риторики ЦБ и обновила исторический максимум, но это не предел. Вероятно, снижение цен этих выпусков продолжится, в результате чего реальные доходности вырастут до 7-8%. ОФЗ-ИН уступают по ликвидности ОФЗ-ПД, поэтому процесс их переоценки идёт медленнее".

Если рассматривать период с начала 2021 года по настоящий момент, то инвестиции в ОФЗ-ПК показали более высокий результат, чем в ОФЗ-ИН, - указывает Рапохин. - В этом году относительная привлекательность флоатеров может вырасти ещё больше: средняя ключевая ставка в 2024 году может составить до 16% при инфляции в 4,5% по итогам года. Таким образом, фактическая реальная ставка купона по флоатерам (средняя ключевая ставка минус инфляция) может быть максимальной за всю историю. Вероятно, и в 2025 году реальная ключевая ставка останется положительной в диапазоне 6-10%. Среди ОФЗ с плавающим купоном мы бы выделили выпуски серий 29014 и 29016".

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