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17 мая 2024 года 11:52
Акции Магнита в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Магнита" в настоящее время справедливо оценены рынком и не имеют существенного потенциала роста котировок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиций". "Один из лидеров сектора розничной торговли, раскрыл операционные и финансовые показатели по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2023 года. Бизнес "Магнита" продолжает расти как за счет открытия новых магазинов, так и за счет сделок слияния и поглощения. Выручка компании за 2023 год соответствует нашим ожиданиям, при этом покупка KazanExpress и доли в "Самбери" позволит эмитенту закрепиться на рынке Дальнего Востока, усилить присутствие в онлайн-ритейле и увеличить выручку в будущем, - указывают эксперты в материале. - По итогам 2023 года компания может выплатить рекордные дивиденды - ориентировочно 957,7 рубля на акцию. Таким образом, дивидендная доходность может составить 11,4%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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