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31 мая 2024 года 19:00
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций "Транснефти"
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Транснефти" и целевую цену на уровне 2000 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитиков банка Геннадия Суханова и Никиты Ковалева. "Транснефть" опубликовала очень хорошие результаты за первый квартал этого года по МСФО, - пишут эксперты. - Выручка повысилась на 17% г/г, до 369 млрд рублей, вероятно, из-за увеличения объёма перепродаж нефти. EBITDA составила 160 млрд рублей, чистая прибыль - 92 млрд рублей. Первый квартал обычно бывает достаточно сильным для "Транснефти": тарифы повышаются с начала года, а операционные расходы, как правило, растут только к концу года". Скорректированная чистая прибыль, на основе которой рассчитываются дивиденды, составила 93 млрд руб., что на 14% выше схожего результата в 2023 году, подчеркивают аналитики. Вклад 1К24 в годовой дивиденд составляет 64 рубля на акцию, дивидендная доходность за квартал - 4%. "Компания продолжает погашать долг и накапливать денежные средства на балансе. По нашей оценке, объём денежных средств и краткосрочных инвестиций превысил 500 млрд руб. (707 руб. на акцию) и в настоящее время составляет 43% от рыночной капитализации компании", - отмечают Суханов и Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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