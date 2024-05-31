SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций "Транснефти"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Транснефти" и целевую цену на уровне 2000 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитиков банка Геннадия Суханова и Никиты Ковалева.

"Транснефть" опубликовала очень хорошие результаты за первый квартал этого года по МСФО, - пишут эксперты. - Выручка повысилась на 17% г/г, до 369 млрд рублей, вероятно, из-за увеличения объёма перепродаж нефти. EBITDA составила 160 млрд рублей, чистая прибыль - 92 млрд рублей. Первый квартал обычно бывает достаточно сильным для "Транснефти": тарифы повышаются с начала года, а операционные расходы, как правило, растут только к концу года".

Скорректированная чистая прибыль, на основе которой рассчитываются дивиденды, составила 93 млрд руб., что на 14% выше схожего результата в 2023 году, подчеркивают аналитики. Вклад 1К24 в годовой дивиденд составляет 64 рубля на акцию, дивидендная доходность за квартал - 4%.

"Компания продолжает погашать долг и накапливать денежные средства на балансе. По нашей оценке, объём денежных средств и краткосрочных инвестиций превысил 500 млрд руб. (707 руб. на акцию) и в настоящее время составляет 43% от рыночной капитализации компании", - отмечают Суханов и Ковалев.

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