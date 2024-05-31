SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", отмечается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 рубля на акцию, - указывают эксперты. - Итоговый дивиденд предполагает доходность 8,5% исходя из текущих котировок. В сумме за 2023 год компания выплатит акционерам 17,6 рубля на акцию (учитывая промежуточный дивиденд за девять месяцев 2023 года), что означает доходность порядка 13,3%. Наша целевая цена акций "Совкомфлота" предполагает умеренный потенциал роста котировок (около 10%) с текущего уровня с учётом возможного отражения негативного эффекта от санкций в результатах второго квартала 2024 года. Таким образом, мы сохраняем оценку "держать" для акций "Совкомфлота".

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