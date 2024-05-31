"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Россети Ленэнерго" с целью 240 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 240 рублей за бумагу на сентябрь 2024 года", что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня, сообщается в материале сервиса.

Аналитики ожидают позитивную динамику привилегированных акций "Ленэнерго" на горизонте четырех месяцев. Потенциальный рост цены акций с учетом дивидендов - 21% за счет быстрого закрытия дивидендного гэпа на фоне сильных результатов первого квартала, а также новостей о покупке АО "ЛОЭСК".

К рискам инвестидеи эксперты относят возможные разовые списания и обесценения активов в отчете за второй квартал. Ранее они случались только в отчете за четвертый квартал, поэтому аналитики считают этот сценарий низко вероятным.

ПАО "Россети Ленэнерго" - одна из крупнейших и старейших распределительных сетевых компаний страны.

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