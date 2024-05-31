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31 мая 2024 года 17:01
"Финам" повысил рейтинг акций Газпрома до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Газпрома" с "держать" до "покупать" и понизил целевую цену с 157,8 руб. до 151,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 21,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Понижение целевой цены связано с ростом долговой нагрузки и неопределенностью относительно сроков возобновления дивидендных выплат. В то же время, по нашим расчетам, негативные факторы уже учтены в текущей оценке газового гиганта", - пишет аналитик Сергей Кауфман. На фоне отказа от дивидендов по итогам 2023 года акции "Газпрома" упали до минимумов 24 февраля 2022 года, напоминает эксперт. По его мнению, газовый гигант действительно оказался в непростой ситуации из-за нормализации цен на газ, снижения экспорта и наличия дополнительных налогов. В то же время Кауфман не ожидает новых негативных новостей для "Газпрома", в то время как после недавнего падения рынок, на взгляд стратега, не до конца учитывает перспективы восстановления газового бизнеса в долгосрочной перспективе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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