"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов "префы" "Транснефти" и исключив бумаги "Группы Позитив".

Текущий состав топ-списка: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Европлан", "Транснефть" (ап), "Ростелеком" (ап).

"Мы добавляем привилегированные акции "Транснефти" на фоне привлекательной оценки компании: дисконт 40% по мультипликатору EV/EBITDA к историческому среднему уровню. Потенциал роста акций может быть реализован в случае объявления промежуточных дивидендов или за счет повышения коэффициента выплат до 75%, что увеличит дивиденды до 270 руб./акц.", - отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

При этом аналитики брокера тактически исключили акции "Группы Позитив", зафиксировав доходность на уровне 12,08%, что на 10,32% выше результата индекса Мосбиржи.

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