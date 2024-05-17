Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле;

- индекс потребительских цен России в апреле;

- встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина (второй день);

- советы директоров "Россети Ленэнерго" и МФК "Займер" обсудят дивиденды за 2023 год;

- акционеры Henderson решат по дивидендам за 1К24.

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