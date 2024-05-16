"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Магнита

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнита" на фоне опережающей динамики роста котировок бумаг в совокупности с умеренными операционными результатами, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной, Николая Ковалева и Антона Соловкина.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты по итогам 2023 года. Темпы роста остаются умеренными. Долговая нагрузка остается на комфортном уровне в 1x Чистый долг / EBITDA. Ликвидность сохранилась на высоком уровне, денежные средства на конец 2023 ода составили 221 млрд руб. Свободный денежный поток составил 68,4 млрд руб., что транслируется в 8% доходность. Считаем, что если компания объявит о выплате дивидендов, то это произойдет в ближайшие дни. Акции компании выросли в стоимости на 26% с начала 2024 года с поправкой на выплату дивидендов, при росте индекса Мосбиржи полной доходности на 14%", - отмечают эксперты.

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