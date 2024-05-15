"Префы" Сургутнефтегаза обещают доходность выше безрисковых инструментов - "Велес Капитал"

Привилегированные акции ("префы") "Сургутнефтегаза" обещают доходность выше безрисковых инструментов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в среду обновили очередной исторический максимум после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 12,29 руб. на бумагу (текущая доходность около 17%, максимальная в РФ в этом сезоне), - отмечает эксперт. - С технической точки зрения можно сказать о входе привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в зону краткосрочной перекупленности при сохранении потенциала среднесрочного повышения и позитивных сигналах дневного и недельного графиков. В среду бумаги подскочили на повышенных объемах и даже с учетом сегодняшнего роста дают дивидендную доходность выше ключевой ставки ЦБ РФ 16% и, следовательно, безрисковых инструментов, таких как облигации и депозиты. Данный фактор до дивидендной отсечки в июле можно позволить удержать инвестиционный интерес к "префам" с возможной следующей целью роста 80 руб. (потенциал повышения около 9%)".

Аналитик не исключает, что акции для снятия краткосрочной перекупленности направятся к поддержкам 69 руб. и 66,20 руб., но в целом среднесрочный бычий настрой сохраняется выше 63 руб., считает Кожухова.

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