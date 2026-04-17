Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,137 руб., что на 1,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 13 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,24 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 30 копеек, до 89,89 руб./EUR1.

"В четверг коррекционное восстановление в основных мировых валютах продолжилось, поддержанное информацией о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля. Так, пара юань/рубль по итогам сессии прибавила 0,5%, закончив торги чуть выше 11,1 руб. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,8-11,3 руб. При этом она может вернуться в нижнюю половину данного коридора. Поддержку рублю будут оказывать ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат. При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет - на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки. Отметим, что спрос на валюту, по нашим оценкам, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 руб. и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Снижение цен на нефть усилилось в пятницу на фоне надежд на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные "Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $96,05 за баррель, что на 3,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 4,01%, до $90,89 за баррель.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.