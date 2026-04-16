Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила

Москва. 16 апреля. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1715 руб., что на 11,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 64 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,39 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 62 копейки, до 90,03 руб./EUR1.

Пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Среду пара юань/рубль (+0,1%) закончила без существенных изменений, удержав позиции выше поддержки на уровне 11 руб./юань, напоминает эксперт. При этом в ходе торгов выросла волатильность. В первой половине дня пара отступала под данный уровень, однако переход части участников торгов к фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте способствовал волне восстановления и переходу юаня в плюс. Данную динамику Зварич оценивает как техническую коррекцию, а о сломе нисходящей тенденции, на его взгляд, говорить преждевременно.

"С точки зрения факторов поддержки рубля выделяем слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов, а также ожидаемый рост предложения со стороны экспортеров как за счет выручки от продажи нефти по более высоким ценам, так и за счет повышенной потребности в рублевой ликвидности в преддверии пика налоговых выплат, которая может быть удовлетворена за счет конвертации валюты, - отмечает аналитик в комментарии. - Сложившаяся ситуация, по нашим оценкам, создает риски для отступления юаня в район минимумов прошлого года (10,5-10,6 руб./юань), которые могут реализоваться ближе к концу апреля - в начале мая".

Правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены до 1 июля, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В марте мы должны были (если бы операции осуществлялись - ИФ) продавать валюту из резервов, а в апреле понимаем, что уже должны будем покупать, причем уровень продаж мартовских и апрельских (покупок - ИФ), по нашей оценке, будет одинаковый", - сказал министр на пленарной сессии Биржевого форума Мосбиржи.

Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило, с одной стороны, сглаживает колебания валютного курса на рынке, а с другой стороны, определяет предельную планку расходов, которые закладываются в бюджетные проектировки.

"Никто не собирается отказывается от бюджетного правила. Наоборот, мы видим необходимость его корректировки с точки зрения более жесткого подхода к определению базовой цены", - сказал он.

Поясняя предложение Минфина рассмотреть более низкую цену отсечения в бюджетном правиле, министр напомнил, что на 2026 год она определена в размере $59 за баррель, при этом в начале года этот показатель был значительно ниже. В результате за первые два месяца года немногим менее 500 млрд рублей было потрачено из ФНБ на финансирование дефицита бюджета.

"Что дальше нам делать? Таким образом мы могли бы весь наш запас съесть и тем самым сократить наши резервные средства", - сказал Силуанов. По его словам, Минфин видел, что необходимо изменение базовой цены на нефть, поскольку уровни, которые были скорректированы после 2020 года, сегодня уже не отвечают складывающейся ситуации.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением этого параметра. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Подъем цен на нефть усилился в четверг на опасениях, что переговоры об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке не приведут к скорому восстановлению поставок топлива на мировой рынок.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,87%, до $95,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,25%, до $91,5 за баррель.

Участники рынка надеются, что Тегерану и Вашингтону удастся возобновить переговоры и прийти к какому-то соглашению до истечения срока действия перемирия на следующей неделе. Накануне телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

В то же время The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Иран может позволить судам проходить по Ормузскому проливу вдоль берегов Омана, если сторонам удастся избежать возобновления военных действий.