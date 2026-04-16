.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Путин заявил о необходимости дополнительных мер для возобновления роста экономики
ВВП РФ за январь-февраль 2026 года снизился на 1,8%, в минусе также промышленность и строительство, траектория макропоказателей идет ниже ожиданий аналитиков, правительства и ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим...
 
Ценовое давление в РФ продолжает уменьшаться
Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии ЦБ РФ. В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале, считает Банк России. Он также отмечает, что эффект переноса...
 
Ведомствам установят нормативы по внедрению нейросетей
Правительственная подкомиссия по вопросам ИИ одобрила ключевые показатели эффективности (КПЭ) для ведомств и подведомственных организаций на 2026 год. Такие нормативы вводятся в России впервые, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия...
 
16 апреля 2026 года 15:22

Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила

Москва. 16 апреля. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1715 руб., что на 11,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 64 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,39 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 62 копейки, до 90,03 руб./EUR1.

Пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Среду пара юань/рубль (+0,1%) закончила без существенных изменений, удержав позиции выше поддержки на уровне 11 руб./юань, напоминает эксперт. При этом в ходе торгов выросла волатильность. В первой половине дня пара отступала под данный уровень, однако переход части участников торгов к фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте способствовал волне восстановления и переходу юаня в плюс. Данную динамику Зварич оценивает как техническую коррекцию, а о сломе нисходящей тенденции, на его взгляд, говорить преждевременно.

"С точки зрения факторов поддержки рубля выделяем слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов, а также ожидаемый рост предложения со стороны экспортеров как за счет выручки от продажи нефти по более высоким ценам, так и за счет повышенной потребности в рублевой ликвидности в преддверии пика налоговых выплат, которая может быть удовлетворена за счет конвертации валюты, - отмечает аналитик в комментарии. - Сложившаяся ситуация, по нашим оценкам, создает риски для отступления юаня в район минимумов прошлого года (10,5-10,6 руб./юань), которые могут реализоваться ближе к концу апреля - в начале мая".

Правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены до 1 июля, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В марте мы должны были (если бы операции осуществлялись - ИФ) продавать валюту из резервов, а в апреле понимаем, что уже должны будем покупать, причем уровень продаж мартовских и апрельских (покупок - ИФ), по нашей оценке, будет одинаковый", - сказал министр на пленарной сессии Биржевого форума Мосбиржи.

Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило, с одной стороны, сглаживает колебания валютного курса на рынке, а с другой стороны, определяет предельную планку расходов, которые закладываются в бюджетные проектировки.

"Никто не собирается отказывается от бюджетного правила. Наоборот, мы видим необходимость его корректировки с точки зрения более жесткого подхода к определению базовой цены", - сказал он.

Поясняя предложение Минфина рассмотреть более низкую цену отсечения в бюджетном правиле, министр напомнил, что на 2026 год она определена в размере $59 за баррель, при этом в начале года этот показатель был значительно ниже. В результате за первые два месяца года немногим менее 500 млрд рублей было потрачено из ФНБ на финансирование дефицита бюджета.

"Что дальше нам делать? Таким образом мы могли бы весь наш запас съесть и тем самым сократить наши резервные средства", - сказал Силуанов. По его словам, Минфин видел, что необходимо изменение базовой цены на нефть, поскольку уровни, которые были скорректированы после 2020 года, сегодня уже не отвечают складывающейся ситуации.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением этого параметра. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Подъем цен на нефть усилился в четверг на опасениях, что переговоры об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке не приведут к скорому восстановлению поставок топлива на мировой рынок.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,87%, до $95,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,25%, до $91,5 за баррель.

Участники рынка надеются, что Тегерану и Вашингтону удастся возобновить переговоры и прийти к какому-то соглашению до истечения срока действия перемирия на следующей неделе. Накануне телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

В то же время The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Иран может позволить судам проходить по Ормузскому проливу вдоль берегов Омана, если сторонам удастся избежать возобновления военных действий.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 апреля 2026 года 19:39
Рынок акций РФ завершил день у 2740п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 16 апреля. Российский рынок акций вечером в четверг растерял дневной прирост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции, ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.    читать дальше
16 апреля 2026 года 19:34
Рубль в четверг умеренно подешевел в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила
Москва. 16 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1235 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций Х5 - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте - ПСБ
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:43
"БКС МИ" поднял оценку акций VK на 19% и улучшил взгляд до "нейтрального"
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций VK с 270 рублей до 320 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, аналитики улучшили взгляд на эти бумаги с "негативного" до "нейтрального". Аналитики обновили модель оценки компании после того, как стало известно,...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,5% - "Эйлер"
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:03
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Роснефти до 610,14 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно...    читать дальше
16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год...    читать дальше
16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит...    читать дальше
16 апреля 2026 года 16:24
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года - "Астра Управление активами"
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля: - в феврале он развернул его в сторону резкого ослабления, заявив о...    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Henderson до 500 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%...    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 4320 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам...    читать дальше
16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент - "Финам"
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -...    читать дальше
16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79/барр. - УК" Первая"
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен...    читать дальше
16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным - инвестбанк "Синара"
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном...    читать дальше
16 апреля 2026 года 12:49
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Х5
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 2700 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Крупнейший продовольственный ритейлер представил довольно слабые операционные результаты за первый квартал...    читать дальше
Страница 1 из 8
1
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.