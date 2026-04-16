Рубль утром немного понижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к росту

Москва. 16 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль немного корректируется вниз после сильного укрепления в предыдущие дни и в ожидании новых драйверов к росту.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,075 руб. (+1,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,16 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Предложение иностранной валюты все же по-прежнему превалирует над спросом из-за увеличения экспорта благодаря сильно подорожавшей нефти, а также относительной слабости импорта. Поэтому вряд ли стоит ожидать сохранения высоких темпов восстановления пары CNY/RUB, показанных в среду. Однако она все же способна попытаться в ближайшие сессии закрыть нисходящий гэп 11,18-11,21 руб./юань, образовавшийся на старте понедельника", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск поднимается на 0,85%, до $95,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,77%, до $91,98 за баррель.

Телеканал "Аль-Джазира" накануне сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Агентство Associated Press написало, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Министерство энергетики страны сообщило об их сокращении на 913 тыс. баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.