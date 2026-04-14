Рубль днем продолжает активно дорожать в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 14 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,086 руб., что на 8,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 46 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,76 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 34 копейки, до 89,35 руб./EUR1.

Пара юань/рубль закрепится во вторник в нижней половине диапазона 11-11,5 руб., полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В понедельник рубль продолжил тенденцию к укреплению, в результате чего пара юань/рубль потеряла 0,5%, закончив сессию чуть ниже 11,2 руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Причины, способствующие росту национальной валюты, остаются те же. На рынке сохраняется смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты как за счет пониженного спроса на валюту со стороны импортеров и инвесторов, так и за счет стабильного предложения валюты со стороны экспортеров".

Более того, во второй половине апреля предложение валюты может вырасти в связи с поступлениями валютной выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовкой экспортеров к налоговым выплатам, считает Зварич. По оценкам аналитика, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти 1,3-1,4 раза относительно марта и вдвое относительно уровня февраля. В такой ситуации экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты.

"Учитывая эти факторы, по нашим оценкам, в рамках сессии вторника пара юань/рубль закрепится в нижней половине диапазона 11-11,5 руб., - прогнозирует аналитик банка. - При этом юань может предпринять попытки перехода к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям, однако основной тенденцией останется смещение китайской валюты к нижней границе данного коридора".

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте резко выросли и составили $19,04 млрд, что на $9,7 млрд больше, чем в феврале, и на $4,76 млрд больше, чем годом ранее, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Экспорт нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце составил 7,13 млн баррелей в сутки (б/с), что на 320 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, но на 300 тыс. б/с ниже уровня марта 2025 года.

По подсчетам аналитиков организации, на фоне ближневосточного конфликта стоимость российской нефти в прошлом месяце увеличилась на $32,7 - до $78,38 за баррель. Ее экспорт в марте оценили в 4,62 млн б/с (на 270 тыс. б/с больше, чем в феврале, но на 170 тыс. б/с меньше, чем в марте-2025), а суммарный доход от ее поставок - в $11,45 млрд, что на $5,41 млрд больше, чем в феврале, и на $2,25 млрд больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Основной объем экспорта нефти пришелся на Индию - 2 млн б/с, что на 930 тыс. б/с больше, чем в феврале. МЭА отмечает, что в марте российскую нефть перерабатывали 12 индийских НПЗ по сравнению с семью в феврале. Вторым крупнейшим импортером российской нефти в марте стал Китай - 1,8 млн б/с.

Экспорт нефтепродуктов составил 2,51 млн б/с, что на 50 тыс. б/с больше, чем в феврале, но на 130 тыс. б/с меньше, чем в марте-2025. Доходы РФ от поставок нефтепродуктов за рубеж составили $7,59 млрд, что на $3,88 млрд больше, чем в феврале, и на $2,51 млрд больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Нефтяной рынок остается в минусе во вторник, однако котировки заметно поднялись с внутридневных минимумов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $98,46 за баррель, что на 0,91% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 2,21%, до $96,88 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $96,5 за баррель, WTI - до $95,28 за баррель. Снижению нефтяного рынка способствуют надежды на то, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военно-морскими силами.

Банк России во вторник, 14 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 330 млрд рублей (при лимите 4 трлн 330 млрд рублей и спросе 5 трлн 225,511 млрд рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 7 апреля, ЦБ разместил 4 трлн 610 млрд рублей (при лимите 4 трлн 610 млрд рублей и спросе 6 трлн 198,664 млрд рублей) в среднем по ставке 15,02% годовых.

