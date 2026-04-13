"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $401,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 0,4%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Акции Applied Materials за последние дни заметно выросли на фоне общего восстановления "широкого" рынка и технологического сектора Штатов в надежде на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и вплотную приблизились к целевой цене. В связи с этим мы меняем наш взгляд на данные бумаги на нейтральный, полагая, что потенциал их дальнейшего укрепления уже сильно ограничен", - пишет эксперт в комментарии.

