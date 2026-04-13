Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Газпром нефти до 590 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с учетом слабых финансовых результатов компании за 2025 год по МСФО с 650 руб. до 590 руб. за бумагу с сохранением рейтинга "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Компания отчиталась за 2025 год сокращением прибыли по МСФО вдвое, до 245,8 млрд руб., при снижении выручки на 12%, до 3,6 трлн руб., и падением скорректированной EBITDA на 24%, до 1,07 трлн руб., отмечает эксперт. В то же время объемы добычи у "Газпром нефти", несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, выросли на 3%, до 130,7 млн тонн нефтяного эквивалента, а объем нефтепереработки увеличился на 2%, до 43,9 млн тонн.

"Ключевая причина падения выручки в сочетании низких цен на нефть с устойчивым курсом рубля, к чему добавляются значительный дисконт Urals относительно Brent и воздействие санкционных ограничений, - считает Мильчакова. - Слабые результаты по МСФО под влиянием тех же факторов продемонстрировали и "Роснефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" - хотя падение прибыли у "Газпром нефти" оказалось глубже. Это может объясняться высокими издержками на добычу нефти на арктическом шельфе".

Кроме того, на уровень чистой прибыли, по мнению аналитика, могла оказать негативное воздействие высокая доля переработки в структуре доходов и прибыли компании: оптовые цены росли ограниченно, тогда как расходы НПЗ, а также затраты на логистику и поставку нефтепродуктов существенно возросли на фоне инфляции.

"Финальный дивиденд за ушедший год прогнозируем в диапазоне 17,3-21,7 руб. на акцию (верхняя граница соответствует выплате 75% чистой прибыли, эта доля соответствует историческому коэффициенту для "Газпром нефти"), - указывает эксперт инвесткомпании. - За полный 2025 год между держателями бумаг компании может быть распределено от 34,6 до 39 руб. на акцию, что в совокупности обеспечит доходность 6,5-7%".

При сохранении высоких цен на нефть в текущем году финансовые показатели российской нефтяной отрасли в целом и "Газпром нефти" в частности повысятся, полагает Мильчакова. Стратег прогнозирует выручку компании за этот период в диапазоне 3,9-4 трлн руб. при скорректированной EBITDA порядка 1,25-1,3 трлн руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.