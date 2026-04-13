13 апреля 2026 года 15:05
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Газпром нефти до 590 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с учетом слабых финансовых результатов компании за 2025 год по МСФО с 650 руб. до 590 руб. за бумагу с сохранением рейтинга "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась за 2025 год сокращением прибыли по МСФО вдвое, до 245,8 млрд руб., при снижении выручки на 12%, до 3,6 трлн руб., и падением скорректированной EBITDA на 24%, до 1,07 трлн руб., отмечает эксперт. В то же время объемы добычи у "Газпром нефти", несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, выросли на 3%, до 130,7 млн тонн нефтяного эквивалента, а объем нефтепереработки увеличился на 2%, до 43,9 млн тонн. "Ключевая причина падения выручки в сочетании низких цен на нефть с устойчивым курсом рубля, к чему добавляются значительный дисконт Urals относительно Brent и воздействие санкционных ограничений, - считает Мильчакова. - Слабые результаты по МСФО под влиянием тех же факторов продемонстрировали и "Роснефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" - хотя падение прибыли у "Газпром нефти" оказалось глубже. Это может объясняться высокими издержками на добычу нефти на арктическом шельфе". Кроме того, на уровень чистой прибыли, по мнению аналитика, могла оказать негативное воздействие высокая доля переработки в структуре доходов и прибыли компании: оптовые цены росли ограниченно, тогда как расходы НПЗ, а также затраты на логистику и поставку нефтепродуктов существенно возросли на фоне инфляции. "Финальный дивиденд за ушедший год прогнозируем в диапазоне 17,3-21,7 руб. на акцию (верхняя граница соответствует выплате 75% чистой прибыли, эта доля соответствует историческому коэффициенту для "Газпром нефти"), - указывает эксперт инвесткомпании. - За полный 2025 год между держателями бумаг компании может быть распределено от 34,6 до 39 руб. на акцию, что в совокупности обеспечит доходность 6,5-7%". При сохранении высоких цен на нефть в текущем году финансовые показатели российской нефтяной отрасли в целом и "Газпром нефти" в частности повысятся, полагает Мильчакова. Стратег прогнозирует выручку компании за этот период в диапазоне 3,9-4 трлн руб. при скорректированной EBITDA порядка 1,25-1,3 трлн руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
13 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики фишек и индексов, взлетел в 1,6 раза МКБ на новостях
Москва. 13 апреля. Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики цен blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, просевших внешних фондовых площадок и выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $102 за баррель) из-за отсутствия мирных договоренностей между США и Ираном по итогам переговоров. Раллировали акции МКБ (MOEX: CBOM) (+58,8%, до 8,16 рубля), обновившие максимум с начала декабря 2025 года на новостях о планах реорганизации и объявления цены выкупа бумаг (10,35 рубля) у несогласных акционеров. читать дальше
.13 апреля 2026 года 19:27
Рубль в понедельник уверенно укрепился на фоне растущей нефти, обновил максимум с конца февраля в паре с юанем
Москва. 13 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал на фоне роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,175 руб., что на 6,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань опускался чуть ниже 11,1 руб. впервые с 25 февраля. читать дальше
.13 апреля 2026 года 19:01
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" на фоне высоких цен на золото, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 56,8 рубля на одну акцию. "Рекомендованный СД финальный дивиденд за... читать дальше
.13 апреля 2026 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $401,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 0,4%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Акции Applied Materials за... читать дальше
.13 апреля 2026 года 18:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать" с целевой ценой 495,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 7,5%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет "Газпром нефти" за 2025 год показал слабую динамику свободного денежного потока и, как... читать дальше
.13 апреля 2026 года 17:32
"Яндекс" только набирает обороты в качестве долгосрочной дивидендной истории, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Дмитрия Лозового. "Во вторник у "Яндекса" ожидается ГОСА, в рамках которого с высокой вероятностью будут одобрены дивиденды в размере 110 руб. на акцию, - пишет... читать дальше
.13 апреля 2026 года 17:02
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на апрельском заседании, полагает аналитик РСХБ Глеб Чернышев. "Примечательно, что ситуация перед апрельским заседанием Банка России становится все более интригующей: есть аргументы как в пользу снижения ключевой ставки, включая выполнение... читать дальше
.13 апреля 2026 года 16:22
Акции ВТБ в ожидании дивидендов подошли к важным уровням сопротивления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции ВТБ с начала 2026 года показывают лучшую динамику в индексе Мосбиржи (+27,9%) и не оставляют попыток роста вопреки слабости "широкого"... читать дальше
.13 апреля 2026 года 15:40
Участие в размещении бондов АБЗ-1 интересно даже при снижении ставки купона до 17% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летнего выпуска облигаций АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") серии 002Р-06 интересно даже при снижении ставки купона до 17%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "АБЗ-1" во вторник собирает заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 002Р-06 объемом не... читать дальше
.13 апреля 2026 года 15:34
Рубль днем уверенно дорожает на фоне растущей нефти, обновил максимум с конца февраля в паре с юанем
Москва. 13 апреля. Китайский юань активно опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль дорожает на фоне роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,124 руб., что на 11,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался чуть ниже 11,1 руб. впервые с 25 февраля. читать дальше
.13 апреля 2026 года 14:40
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Шорт в акциях "Северстали", сообщается в обзоре инвесткомпании. Котировки бумаг металлурга достигли цели в 800 рублей, чуть менее чем за месяц идея принесла доходность, близкую к 10%. Как отмечают аналитики, основные катализаторы полностью... читать дальше
.13 апреля 2026 года 14:11
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "Газпром нефти" с целевой ценой 690 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 31%, сообщается в обзоре аналитиков. В пятницу "Газпром нефть" опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Из-за ухудшившейся ценовой конъюнктуры... читать дальше
.13 апреля 2026 года 13:23
Акции "Т-Технологий", ВТБ и "НОВАТЭКа" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. Акции "Т-Технологий" после затянувшейся коррекции (минус 10% почти за два месяца) наконец достигли первой серьезной опоры на своем пути - это уровень поддержки в районе 3150... читать дальше
.13 апреля 2026 года 12:51
Вероятно постепенное снижение доходности ОФЗ во 2 квартале 2026 года при условии продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, говорится в материале аналитиков Альфа-банка Марии Радченко и Шамиля Джафарова. На начало 2026 года объем рынка ОФЗ по номиналу достиг уровня 30 трлн руб. За 10 лет... читать дальше
.13 апреля 2026 года 12:19
Курс пары рубль/юань попробует задержаться ниже 11,2 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань попробует задержаться ниже 11,2 руб./юань в понедельник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе заметно укрепился, - отмечают эксперты в обзоре. - Геополитические новости направленно не повлияли на российскую валюту, поддержку которой продолжают... читать дальше
